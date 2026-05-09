Концертный пролог в Красноярске посвятили единству народов

300 артистов краевых творческих коллективов выступили в Красноярске перед началом торжественного прохождения подразделений в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. [caption id= «attachment_366424» align= «alignnone» width= «1168»] Фото: скриншот трансляции[/caption] На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» артисты показали пролог «Сибирская гвардия. Живая память». [caption id= «attachment_366425» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Они языком танца, пластики и песни рассказали историю единства и массового героизма народов, населяющих обширный Красноярский край. [caption id= «attachment_366426» align= «alignnone» width= «1141»] Фото: скриншот трансляции[/caption] В годы Великой Отечественной войны в многонациональном Красноярском крае не было народа, оставшегося в стороне. Долганы, эвенки, ненцы, нганасаны, кеты, селькупы, энцы и чулымцы, будучи прирожденными охотниками и следопытами, стали легендарными снайперами и разведчиками. [caption id= «attachment_366427» align= «alignnone» width= «1211»] Фото: скриншот трансляции[/caption] Люди десятков языков и обычаев — русские и белорусы, татары и башкиры, чуваши и армяне, казахи и азербайджанцы — все как один встали на защиту родных рубежей. [caption id= «attachment_366428» align= «alignnone» width= «1156»] Фото: скриншот трансляции[/caption] Напомним, по решению президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России.