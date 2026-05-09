В Березниках начался ремонт Центральной библиотеки им. Николая Островского

Капитальный ремонт Центральной библиотеки им. Николая Островского стартовал в Березниках в Пермском крае, сообщили в администрации города. Обновление культурных учреждений — одна из задач нацпроекта «Семья».
«Проектом капремонта предусмотрены полная замена кровли, инженерных сетей, сантехники, полов, дверей, устройство подвесных потолков, отделка стен. Также в планах — обновление фасада и ремонт входной группы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Технический контроль обеспечивает управление капитального строительства. На период ремонта абонемент и читальный зал библиотеки размещены на Монтажников, 5», — отметил глава города Алексей Казаченко.
В этом году учреждение отмечает 80-летие. Книжный фонд библиотеки насчитывает более 100 тысяч экземпляров. Ежегодно абонемент и читальный зал посещают около 20 тысяч человек. Подчеркивается, что такие масштабные работы в библиотеке проведут впервые.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.