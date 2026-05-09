«Знаю каждую строчку»: Захарова рассказала о любимых песнях про Победу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что знает наизусть песни «День Победы» и «Нам нужна одна победа». Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».
Как отметила дипломат, у нее нет одной любимой песни о Победе, их сразу несколько. Причем они всегда с ней — в телефоне и в памяти, и она знает каждую строчку этих песен.
«Во-первых, конечно, “День Победы”. И особенно дорога мне эта песня, потому что текст ее был написан поэтом (Владимиром — прим. ред.) Харитоновым», — сказала Захарова.
Она уточнила, что сын поэта Владимира Харитонова является дипломатом и работал в МИД РФ. Еще одной важной для себя песней Захарова назвала «Нам нужна одна победа», также известную как «Десятый наш десантный батальон». Ее Булат Окуджава написал для фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».
«Это особый класс мировой культуры — наши отечественные песни Победы, или песни военных лет», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что такие песни легко узнать по каждой строке. И именно поэтому они остаются уникальным явлением в поэзии и музыке.
Немногим ранее Захарова отметила, что Запад не сможет изменить роль советского солдата в спасении мира от нацизма. Так она отреагировала на заявления западных политиков накануне Дня Победы. Представитель МИД обратила внимание, что в Совете ЕС проигнорировали праздник, а президент США Дональд Трамп говорил о «триумфе» Америки над тиранией и злом в Европе.
