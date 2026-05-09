В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн

В Петербурге в связи с празднованием Дня Победы зажгли факелы Ростральных колонн. Вечером три петербургских моста получат праздничную световую подсветку, а на фасадах домов появятся световые проекции. Об этом сообщили в Смольном.

Источник: Российская газета

На зажженные факелы можно будет любоваться до 12 часов, также их зажгут в период с 19 до 23 часов.

Традиционно три моста — Дворцовый, Троицкий и Бетанкура — будут подсвечены в цветах георгиевской ленты. Подсветка начнет работать в соответствии с графиком наружного освещения и продлится до 4 утра 10 мая. В это же время заработает световая инсталляция «Лучи Победы» над одноименной площадью в Московском районе.

В ночь с 9 на 10 мая отменят разводку мостов.

Световые проекции на фасадах домов включат в семи районах города (Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом). Специально к 9 Мая выбирали фотографии военных лет, современные тематические композиции с военной символикой. Также на фасадах можно будет увидеть открытки и картины советских художников.

Композиции на фасадах также будут включаться в соответствии с графиком наружного освещения. Их планируется показывать до утра 12 мая.