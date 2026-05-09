В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн

На зажженные факелы можно будет любоваться до 12 часов, также их зажгут в период с 19 до 23 часов.
Традиционно три моста — Дворцовый, Троицкий и Бетанкура — будут подсвечены в цветах георгиевской ленты. Подсветка начнет работать в соответствии с графиком наружного освещения и продлится до 4 утра 10 мая. В это же время заработает световая инсталляция «Лучи Победы» над одноименной площадью в Московском районе.
В ночь с 9 на 10 мая отменят разводку мостов.
Световые проекции на фасадах домов включат в семи районах города (Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом). Специально к 9 Мая выбирали фотографии военных лет, современные тематические композиции с военной символикой. Также на фасадах можно будет увидеть открытки и картины советских художников.
Композиции на фасадах также будут включаться в соответствии с графиком наружного освещения. Их планируется показывать до утра 12 мая.