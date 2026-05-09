В Курской области в 2026 году модернизируют 3 моста

Ремонт трех мостов проведут в Курской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Первая переправа расположена на трассе «Крым» — Иванино. Она обеспечивает проезд через реку Дичню. В Советском районе приведут в порядок мост через Грайворонку. Это сооружение расположено на трассе Курск — Касторное. Еще специалисты модернизируют мост через реку Большую Курицу. Данная переправа расположена на дороге «Крым» — Дряблово — граница Октябрьского района — Пименово в Курском районе.
Уточним, что по этим маршрутам ежедневно передвигаются жители, школьные автобусы, общественный транспорт и спецслужбы. Общая протяженность сооружений превышает 117 метров. Подрядным организациям предстоит не только заменить дорожное покрытие и перильные ограждения, но и отремонтировать опоры мостов, а также привести в порядок несущие конструкции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.