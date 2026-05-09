К осени в подмосковном городе Зарайске обновят детскую школу искусств

В работах используют специальные реставрационные материалы, чтобы сохранить внешний облик исторического здания.

Реставрацию детской школы искусств в подмосковном городе Зарайске завершат к 1 сентября. Учреждение обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Специалисты уже укрепили фундамент и стены, полностью заменили старые деревянные перекрытия, обустроили новую кровлю. Теперь они работают над фасадом здания.

Учреждение находится в Доме Ивановых, который был возведен в центре города в конце XVIII — начале XIX веков. В работе мастера используют реставрационные кирпичи нестандартного размера, а вместо цемента — специальные известковые смеси, чтобы сохранить внешний облик здания.

Внутри особняка уже смонтировано основание лестницы. Она, как и оконные рамы, будет сделана из дуба. Следующим этапом станет монтаж коммуникаций.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.