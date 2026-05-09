Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как «проспал» Победу в госпитале Чехословакии

Ветеран Великой Отечественной войны 102-летний Иван Мартынушкин, поделился воспоминаниями о 9 мая 1945 года. Фронтовик признался, что Победу он в прямом смысле «проспал», находясь в чехословацком госпитале, где лечил ранение.

По его воспоминаниям, которым ветеран поделился с ТАСС, он проснулся от выстрелов и решил, что опять начался бой. Однако медсестры сообщили ему радостную новость: люди стреляют в воздух от радости.

«Проспал ты, лейтенант, Победу!» — подшучивали над фронтовиком медики.

На тот момент солдату было всего около 22 лет. Сейчас Мартынушкин — единственный ныне живущий освободитель фашистского концлагеря Освенцим. За его плачами битвы за Житомир, Львов, Краков, другие города и поселки.

