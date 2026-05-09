В Красноярске на правобережье прошло шествие «Бессмертного полка»

Сегодня, 9 мая, на правом берегу Красноярска состоялась масштабная акция «Бессмертный полк». Праздничная колонна горожан с портретами фронтовиков выдвинулась в 13:30 от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести».
Маршрут шествия составил 2,5 километра. Участники прошли по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», свернули на улицу Юности и вернулись обратно к стеле. Согласно правилам акции, присоединиться к идущей колонне красноярцы могли в любой момент.
Шествие прошло в торжественной обстановке под аккомпанемент гармонистов. Участники акции хором пели песни военных лет и приветствовали прохожих криками «Ура!».
Напомним, празднование Дня Победы в краевом центре продолжается. В 16:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, а в 22:00 небо над городом озарит праздничный салют. Фото и видео с самых ярких событий праздника собираем в онлайн-трансляции.