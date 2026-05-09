Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на правобережье прошло шествие «Бессмертного полка»

Праздничная колонна горожан с портретами фронтовиков выдвинулась в 13:30 от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести».

Сегодня, 9 мая, на правом берегу Красноярска состоялась масштабная акция «Бессмертный полк». Праздничная колонна горожан с портретами фронтовиков выдвинулась в 13:30 от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести».

Маршрут шествия составил 2,5 километра. Участники прошли по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», свернули на улицу Юности и вернулись обратно к стеле. Согласно правилам акции, присоединиться к идущей колонне красноярцы могли в любой момент.

Шествие прошло в торжественной обстановке под аккомпанемент гармонистов. Участники акции хором пели песни военных лет и приветствовали прохожих криками «Ура!».

Напомним, празднование Дня Победы в краевом центре продолжается. В 16:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, а в 22:00 небо над городом озарит праздничный салют. Фото и видео с самых ярких событий праздника собираем в онлайн-трансляции.