Путин назвал стойкость ветеранов Великой Отечественной примером любви к Родине

Стойкость ветеранов Великой Отечественной войны является примером любви к Родине. Об этом в поздравлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне написал президент страны Владимир Путин. Текст поздравления опубликован на сайте Московской (городской) епархии Русской православной церкви.
Глава государства отметил, что россияне отмечают этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг отцов, дедов и прадедов, которые сломили врага и спасли мир.
«Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе», — говорится в поздравлении.
Накануне президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам и народам других государств. Поздравительные телеграммы получили главы стран, входивших в состав СССР в годы Великой Отечественной войны.
Сайт KP.RU рассказывает, как Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Россия празднует День Победы: Онлайн-трансляция.
Видеотрансляция Парада Победы.