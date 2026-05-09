Звездные трагедии: Лера Кудрявцева потеряла под Киевом деда, а Самойлов — под Курском

— В 1941-м году ему исполком подарил коня, — вспоминает Маршал. — Он с ним прошел практически все войну. В 1944-м году были тяжелые сражения на озере в Венгрии. И коню осколок попал в бок. Дедушка вспоминал, как конь лежал еще живой, а у него из глаза слеза катилась… Фельдшер подошел и посоветовал застрелить коня. Дед не смог. Потом он всю жизнь вспоминал: «Сколько было лошадей, но такого у меня не было никогда». Настоящий верный друг.