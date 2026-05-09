Звездные трагедии: Лера Кудрявцева потеряла под Киевом деда, а Самойлов — под Курском

Страна отмечает 81-ю годовщину со Дня Победы. Знаменитости — не исключение. Артисты чтут память предков, которые защищали родину от фашизма. Накануне праздника они вспомнили о подвигах своих дедов и прадедов.
Лера Кудрявцева любит ходить на военный парад. Правда, в этом году воочию увидеть его не получится, но теледива планирует наблюдать за происходящим по телевизору. Вместе с дочкой Машей, которой Лера много рассказывает о войне. Ведь для ее семьи война не прошла бесследно, вспомнила телеведущая на концерте «Песни Победы».
— В моей семье все деды воевали, — рассказала Лера. — У одного моего дедушки есть ордена и медали. Он погиб под Киевом. Я не видела, к сожалению, своих дедов, прадедов. Но у нас есть традиция: мы смотрим их фотографии, вспоминаем… Бабушка рассказывала нам много, кто и где воевал.
Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов признался, что читал фронтовые письма, которые его дедушка писал бабушке.
— Там очень много личного, — объясняет Вадим. — Письма с фронта проверялись, поэтому никаких серьезных подробностей невозможно было написать. Я помню, например, в одном из писем дедушка писал, что сейчас они поют брестские песни. Это означало, что они в Бресте находятся. Дедушка по маминой линии Владимир Иванович Морев прошел всю войну, закончил в Кенигсберге, потом вернулся в Россию, остановился в Свердловске, где сделал карьеру ученого. А другой дедушка по отцовской линии — Петр Иванович Самойлов — погиб под Курском.
Александр Маршал также гордится своими предками. У него остались ордена и медали дедушки, которые он бережно хранит.
— Я счастлив, что я — внук фронтовика, сын военнослужащего, офицера, военного летчика и пилота, — объясняет Александр. — Для меня День Победы — святой.
Маршал рассказал, что его дедушка по маминой линии прошел всю войну и вернулся домой только в 1946-м году. В ходе боевых действий был дважды ранен.
— В 1941-м году ему исполком подарил коня, — вспоминает Маршал. — Он с ним прошел практически все войну. В 1944-м году были тяжелые сражения на озере в Венгрии. И коню осколок попал в бок. Дедушка вспоминал, как конь лежал еще живой, а у него из глаза слеза катилась… Фельдшер подошел и посоветовал застрелить коня. Дед не смог. Потом он всю жизнь вспоминал: «Сколько было лошадей, но такого у меня не было никогда». Настоящий верный друг.
В семье ведущего «Маски» Вячеслава Макарова родные тоже воевали. Макаров хранит фотографии дедушки, который был очень творческим человеком.
— Несмотря на то, что дедушка прошел тяжелейшие испытания, он никогда о них не рассказывал, — объясняет телеведущий. — Вообще не любил, когда его что-то спрашивали про войну. Потому что остались очень тяжелые эмоции, которые он опять переживал и ни в коем случае не хотел передавать их своим родным.
Исполнитель суперхита «Ягода-Малинка» Хабиб своих прадедушек не видел. Но говорит, что с гордостью о них вспоминает и никогда не забывает. Чтит память предков и певец Акмаль.
— Отец рассказывал, что, когда прадедушка находился между Великим Новгородом и Малой Вишерой, оттуда моей семье пришла бумага, что он пропал без вести, — объясняет Акмаль. — А так как я большую часть своей жизни прожил в Санкт-Петербурге, то мы всегда заезжаем в Малую Вишеру. Там есть братская могила. Мы останавливаемся, читаем молитвы и говорим: «Спасибо».