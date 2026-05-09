Глеб Никитин поздравил нижегородцев цитатами из «Горьковской коммуны»

Губернатор Глеб Никитин в День Победы обратился к нижегородцам с видеопоздравлением на фоне страниц «Горьковской коммуны». Он назвал газету уникальной. В годы Великой Отечественной войны это было единственное областное издание в регионе, а потому оно хранит бесценные сведения.
«Горьковская коммуна» (с 1951 года — «Горьковская правда», с 1990 года — «Нижегородская правда») выходила в годы войны несмотря ни на какие трудности. Из-за дефицита бумаги решением обкома партии от 20 августа 1941 года газета «Горьковская коммуна» печаталась только на двух полосах три раза в неделю.
Но главное — не хватало сотрудников. Многие журналисты вместо пера взяли в руки оружие. Только в 1941 — 1942 годах из редакции ушли на фронт около 40 человек.
Не всем суждено было вернуться. Отдали жизнь за Родину Сергей Зимин, Николай Шаров, Григорий Станиславюк, Николай Арсеньев, Александр Муратов — и это далеко не полный список.
Оставшиеся работники редакции трудились «за себя и за того парня». Из номера в номер они сообщали читателям о самом важном — как бьют врага наши герои и как помогает им тыл.
Газета писала о настоящих трудовых подвигах работников заводов, колхозов. Рассказывала о вставших к станкам женщинах и подростках. А ещё — о том, как жители области собирают для бойцов тёплые вещи, продукты, деньги на строительство танков, самолётов и даже готовят для фронта собак.
«Горьковская коммуна» сообщала и о приёме эвакуированных, и о направлении помощи блокадному Ленинграду и освобождённым территориям.
В дополнение к печатным полосам газета организовывала работу выездной редакции, подготовку спецвыпусков на «Красном Сормове», Автозаводе и других предприятиях.
Главным было воодушевить людей, укрепить веру в победу. И журналисты «Горьковской коммуны» со своей задачей справлялись.
Отдельной темой была забота о семьях — детях, матерях. Несмотря на трудности военного времени, 8 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилению охраны материнства и детства, об установлении почётного звания “Мать-Героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”. Газета подробно рассказывала об этом, в том числе о награждении по этому Указу первых 14 женщин. В их числе была колхозница из Шатковского района Евдокия Солдатова, мать 13 детей. 1 ноября 1944 года 42-летней женщине вручили в Кремле орден и грамоту.
Всего за время войны вышло более 1130 номеров «Горьковской коммуны». Уникальный материал газетных страниц стал основой проекта «Герои тыла. Страницы памяти», который Нижегородский областной информационный центр провёл в 2025 году.
Проект получил высокую оценку губернатора. На церемонии «Журналист года» в декабре прошлого года Глеб Никитин в своём выступлении назвал его примером достойного отношения к нашей истории. Также проект стал лауреатом Всероссийский премии «Голос истории».
В своём видеопоздравлении с Днём Победы губернатор подчеркнул, что мы обязаны сохранить память о подвиге горьковчан, единстве фронта, тыла и любви к Родине так же, как хранят её полосы газеты «Горьковская коммуна».
