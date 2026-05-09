Глеб Никитин поздравил нижегородцев цитатами из «Горьковской коммуны»

Отдельной темой была забота о семьях — детях, матерях. Несмотря на трудности военного времени, 8 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилению охраны материнства и детства, об установлении почётного звания “Мать-Героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”. Газета подробно рассказывала об этом, в том числе о награждении по этому Указу первых 14 женщин. В их числе была колхозница из Шатковского района Евдокия Солдатова, мать 13 детей. 1 ноября 1944 года 42-летней женщине вручили в Кремле орден и грамоту.