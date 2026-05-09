Первый туристский рейс отправили в КНДР из Приморья в 2026 году

Из столицы Приморья стартовал железнодорожный состав до станции Расон. Запуск приурочили к годовщине окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма. Люди поехали отдыхать в комфортабельных купейных вагонах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Программа путешествия рассчитана на четыре дня и пройдет по маршруту через Расон, Кенсон и Чондин. В планах у отдыхающих посещение мемориальных мест, прогулки по экотропам, осмотр оранжерей и визит на остров Пипха. Также участники поездки познакомятся с местной культурой и кухней.
«На пограничной станции Туманган предусмотрена пересадка в состав Корейских железных дорог, а в Расоне туристов будут ждать автобусы», — рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Сейчас пассажиры находятся в пути.