Гоше Куценко предложили кресло губернатора

Вполне возможно, что Гоше следовало бы написать книгу или читать лекции о том, как можно выпускать по десять проектов в год. Иногда кажется, что один только доктор Кулыгин из «Скорой помощи» способен забрать все время актера, но, по факту, кроме медицинского халата Куценко успевает примерять и военную форму, и сказочные наряды, и чиновничьи костюмы. Две роли в одном проекте — экзотика даже для Куценко, но продюсеры, видимо, уверены в комедийном потенциале актера с более чем тридцатилетним стажем.