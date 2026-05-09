Парад в честь 81-й годовщины Победы начался на Красной площади в субботу, 9 мая.
Военные дружественных стран расположились на трибунах для зрителей парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
На трибунах присутствуют военнослужащие Северной Кореи, Китая, африканских стран и других.
Незадолго до этого пешие парадные расчеты выдвинулись к Кремлю. На опубликованных в Сети кадрах показано, как расчеты маршируют в сторону Красной площади. Кто примет участие в военном параде, узнала «Вечерняя Москва».
При этом военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже прошли на Дальнем Востоке. Так, парад войск ВВО состоялся в Хабаровске. Командовал парадом замначальника ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Ранее был опубликован список глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в праздновании Дня Победы. В их числе президент Абхазии Бадра Гунба с супругой и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в списке присутствуют премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской Синиша Каран.