Начался Парад на Красной площади в честь Дня Победы

В Москве начался парад Победы на Красной площади, посвященной 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сейчас проходит торжественное шествие по брусчатке.
Колонны военных выстроятся в ряды, их поприветствует министр обороны РФ Андрей Белоусов. Также с праздничной речью выступит президент России Владимир Путин. Его обращение с каждым годом становится все более масштабным. Без преувеличения можно сказать, что слова президента будут слушать во всем мире.
Главным событием станет пешее шествие военнослужащих разных видов и родов войск, а также военных вузов. Военная техника по Красной площади в этом году не проедет. Авиационная часть останется: над Москвой пролетят самолёты пилотажных групп, а завершит программу пролет штурмовиков Су-25, раскрашивающих небо в цвета российского флага. В трансляции покажут работу военнослужащих на боевом дежурстве и операции.
Особыми гостями парада Победы будут ветераны. Кроме того, в Москву на торжественные мероприятия прибыли лидеры иностранных государств. KP.RU ведет прямую трансляцию с места событий.
