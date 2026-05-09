Песков назвал День Победы святым праздником для всех

День Победы является святым праздником для всех людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На тему Дня Победы представитель Кремля высказался непосредственно в день праздника, 9 мая. Тогда он подчеркнул, что присутствует один важный момент. А именно — то, что сам День Победы является святым праздником для всех людей.
«Это святой праздник для всех абсолютно», — сказал Песков.
Тогда же Дмитрий Песков рассказал о личных ощущениях. Он подчеркнул, что сейчас у него сохраняется особое, праздничное настроение.
Напомним, 9 мая в Москве состоялся парад Победы. На него прибыл президент РФ Владимир Путин, а также ряд других глав государств.
Россия празднует День Победы: Онлайн-трансляция.
Видеотрансляция Парада Победы.