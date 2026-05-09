Путин и лидеры иностранных государств прибыли на Красную площадь на парад Победы

Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на Красную площадь для участия в параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие проходит в центре Москвы при участии ветеранов, военнослужащих и официальных делегаций.
На центральной трибуне глава государства занял место рядом с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Все они разместились в первом ряду, откуда будут наблюдать за прохождением парадных расчетов.
Парад на Красной площади традиционно является главным событием празднования Дня Победы и собирает представителей иностранных гостей, военных и общественных деятелей.
Напомним, Путин в поздравлении с 81-й годовщиной Победы отметил стойкость ветеранов как пример любви к Родине. Патриарх Кирилл также подчеркнул их подвиг и важность для будущих поколений.
Россия празднует День Победы: Онлайн-трансляция.
Видеотрансляция Парада Победы.