Глава Минобороны Белоусов принял доклад о готовности к параду Победы

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов принял доклад о готовности к параду Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад начался в субботу, 9 мая, на Красной площади в Москве.
Глава оборонного ведомства въехал на представительском автомобиле с открытым верхом и поприветствовал пешие парадные расчеты.
Парадом командует главнокомандующий Сухопутными войсками Армии России Андрей Мордвичев.
Незадолго до этого пешие парадные расчеты выдвинулись к Кремлю. На опубликованных в Сети кадрах показано, как расчеты маршируют в сторону Красной площади.
Военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже прошли на Дальнем Востоке. Так, парад войск состоялся в Хабаровске, Новосибирске, во Владивостоке, в Кемерове и Улан-Удэ.
