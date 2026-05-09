Почему выпущенный на Южном Урале ИС-3 называют танком Победы

Спор огня и металла
История танкостроения всегда сопровождалась поиском баланса между средствами поражения и защиты. Эти «качели» сильнее раскачивались в военные годы.
Несмотря на стремительность танковых клиньев вермахта, в распоряжении Красной Армии имелись способные перемалывать их грозные КВ-1 (Климент Ворошилов-1), которые собирали на Кировском заводе в Ленинграде.
На подступах к Северной столице, в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск, произошел бой КВ-1 с колонной немецкой бронетехники, вошедший в анналы истории как самый успешный в череде противостояний. Менее чем за час наш экипаж под руководством старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбил 22 вражеских танка, расстреляв двойной запас бронебойных снарядов (этот результат зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса). После схватки на броне КВ насчитали более ста отметин, у него заклинило башню, но попадания не вывели его из строя. Дуэль показала: легкие и средние немецкие танки, составлявшие в начале войны основу панцерваффе, проигрывают в живучести.
Ряд источников свидетельствует: в 1980-х на месте боя, развернувшегося у Лужского шоссе, решили установить памятник. В Министерство обороны ушло письмо с просьбой выделить танк, чтобы увековечить подвиг героев. Министр Дмитрий Устинов ответил согласием, но почему-то для монумента передали не КВ, а ИС-2, выпускавшийся на Челябинском Кировском заводе (на Южный Урал эвакуировали ленинградских «кировцев»). Логика, однако, в этом была: машины представляли одно семейство, хотя и относились к разным поколениям.
Эволюция мысли
В 1943 году чаша весов в борьбе немецких и советских танков стала склоняться не в сторону Красной Армии — на фронте появились тяжелые «Тигры» и средние «Пантеры», уже воевавшие на Курской дуге. «Тигр» оказался крайне неприятным противником: 100-миллиметровая лобовая и 80-миллиметровая бортовая броня не давала эффективно поражать его обычными средствами. А 88-миллиметровая пушка, доработанная до танковой версии зенитка, могла пробивать Т-34 на расстоянии до двух километров. Лобовую броню «Пантеры» сделали тоньше, но под углом 55 градусов, поэтому порой она сопротивлялась обстрелу лучше «тигриного» лба — снаряды чаще рикошетили от наклонной бронеплиты.
Асимметричным ответом на появление «зверинца» стало повышение огневых качеств Т-34−76 (вооруженного 76-миллиметровой пушкой). Возможности орудия основного советского танка не позволяли тягаться с бронированными «кошками», поэтому советские конструкторы придумали новую башню с более мощной 85-миллиметровой пушкой. В результате производство Т-34−85 началось в Нижнем Тагиле. Налаживать процесс отправили Исаака Зальцмана, директора челябинского танкограда. Очевидцы так описывали первый визит легендарного организатора танковой промышленности на Уралвагонзавод: осмотрев конвейер, Зальцман обнаружил заваленные артиллерийскими передками площади. Поскольку артиллерию курировал Лаврентий Берия, перед которым трепетало прежнее начальство, предприятие все еще выпускало эту продукцию, несмотря на переизбыток. И первое, что сделал новый директор, — распорядился послать передки «к такой-то матери». Когда Зальцмана попробовали обвинить в саботаже, он ответил: «Товарищ Сталин дал мне полномочия бороться с теми, кто хочет сорвать производство танков. Я гусеницами раздавлю каждого, кто попытается мне мешать!».
Не напрасно Мариэтта Шагинян, известная романами о Ленине, называла генерала «бархатным орешком с металлом внутри». Характер танкового короля, как окрестили директора союзники, многих приводил в замешательство, но подобная бескомпромиссность была оправданна — РККА исправно снабжали нужной техникой. Сигналы о строптивости Исаака Моисеевича поступали на самый верх, но хозяин Кремля якобы лишь усмехался в усы, отвечая жалобщикам: «Вы забываете еще об одном его “недостатке” — он умеет делать танки».
Встреча на расстоянии выстрела
Для противоборства «Тигру» требовался стоящий «одноклассник», и его создали в Челябинске. В сентябре 1943-го Государственный комитет обороны принял решение о производстве ИС-1, продолжавшего линейку тяжелых машин. В том же году в течение 52 дней освоили выпуск ИС-2, оснащенного уже 122-миллиметровым орудием. Он проигрывал немцу в скорострельности, зато превосходил в защищенности. Эксперты отмечают: в целом противники были равными. Историк Сергей Нетребенко приводит воспоминания немецкого танкиста Отто Кариуса: ИС-2 стал единственным достойным соперником «Тигру». Для панцерваффе даже разработали циркуляр о нежелательности встреч с советским «монстром» в открытом бою и предпочтительности действий из засады. Лоб в лоб советские и немецкие бронированные гиганты сражались крайне редко. Одно из первых столкновений произошло в апреле 1944-го в районе Тернополя, где действовали военнослужащие 11-го гвардейского тяжелого танкового полка. Установить исход всех поединков невозможно, однако известно: обе стороны наносили друг другу ощутимый урон.
Впрочем, окончательная победа осталась за «Иосифом Сталиным». Существенная уязвимость «Тигра» нанесла ему стратегическое поражение: конструкция вышла дорогой и сложной для производства, поэтому за два года с конвейера сошло всего 1350 единиц, а за полтора танковый комбинат в Челябинске дал фронту 3385 ИС-2.
Замыкающий в колонне
И все-таки, по словам дочери Исаака Зальцмана Татьяны Штанько, танком Победы бывший нарком танковой промышленности (он возглавлял комиссариат с июля 1942 года по июнь 1943-го) называл ИС-3, оставивший глубокий след в истории советского танкопрома. Как замечают специалисты, революционная модель разрабатывалась под мощным впечатлением от опыта, полученного на Курской дуге. В «тройке» постарались предельно дифференцировать бронирование. Родилась концепция так называемого «щучьего носа» — конусообразной конструкции передней части корпуса, сваренной из трех скатов броневых пластин. Вместо смотровой щели для механика-водителя предусмотрели башенку с перископом. Максимально обтекаемую форму получила и башня.
В музее Челябинского тракторного завода вспоминают эпизод, когда автор проекта последнего «Иосифа Сталина» Михаил Балжи отдыхал в санатории предприятия. Умываясь утром, уронил крышку от мыльницы. Попытался поднять, но не смог — она постоянно выскальзывала из рук. И тут Балжи осенило, какой должна быть танковая башня. С этой идеей он примчался к главному конструктору Николаю Духову.
Документацию нового танка на стол Зальцману положили в конце 44-го, рассказывала корреспонденту «РГ» Татьяна Штанько. В своих воспоминаниях она точно описала психологическое состояние отца: генерал, не проронив ни слова, полтора часа сидел и думал, а конструкторы ждали его вердикт.
— Только представьте, — объясняла Татьяна Исааковна, — бои идут уже в Европе. Конечно, папа взвешивал все за и против. Кроме того, освоение новой модели было связано с экономическими затратами и большой ответственностью. Но он решил…
В серию ИС-3 пошел ближе к лету 45-го, на десятилетия вперед заложив принципы отечественного танкостроения. Рациональные углы наклона башни, к примеру, стали отличительной особенностью советских машин. 52 единицы ИС-3 советское командование намеренно представило на Параде Победы союзных войск, и в августе они прошли по Берлину под командованием генерала Тихона Абрамова. Колонна приземистой на вид, но подвижной техники, по словам свидетелей, вызвала у союзников шок. На фоне легких и средних танков США, Франции и Великобритании ИС-3 смотрелись непробиваемыми крепостями. Описывается случай, когда офицер из свиты командующего 3-й американской армией генерала Джорджа Паттона невольно вздрогнул, увидев эту мощь, из-за чего военачальнику пришлось приободрить подчиненного: «Успокойтесь, они за нас!».
А когда противоречия между союзниками стали нарастать, уральские машины еще до появления в советских арсеналах ядерного оружия служили сдерживающей силой, не позволившей холодной войне перейти в горячую, реальную.