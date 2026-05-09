Почему выпущенный на Южном Урале ИС-3 называют танком Победы

Для противоборства «Тигру» требовался стоящий «одноклассник», и его создали в Челябинске. В сентябре 1943-го Государственный комитет обороны принял решение о производстве ИС-1, продолжавшего линейку тяжелых машин. В том же году в течение 52 дней освоили выпуск ИС-2, оснащенного уже 122-миллиметровым орудием. Он проигрывал немцу в скорострельности, зато превосходил в защищенности. Эксперты отмечают: в целом противники были равными. Историк Сергей Нетребенко приводит воспоминания немецкого танкиста Отто Кариуса: ИС-2 стал единственным достойным соперником «Тигру». Для панцерваффе даже разработали циркуляр о нежелательности встреч с советским «монстром» в открытом бою и предпочтительности действий из засады. Лоб в лоб советские и немецкие бронированные гиганты сражались крайне редко. Одно из первых столкновений произошло в апреле 1944-го в районе Тернополя, где действовали военнослужащие 11-го гвардейского тяжелого танкового полка. Установить исход всех поединков невозможно, однако известно: обе стороны наносили друг другу ощутимый урон.