Семье из Эстонии удалось въехать в Россию, чтобы отметить День Победы

Жительница эстонского города Нарва, расположенного прямо напротив российской границы, приняла решение отметить День Победы не у себя дома, а в России вместе с близкими. В разговоре с корреспондентом РИА Новости женщина рассказала, что приехала в Ивангород вместе с мужем и детьми, несмотря на существенные трудности на границе. По ее словам, главной целью поездки стало желание почтить память предков и разделить атмосферу праздника с теми, для кого 9 Мая остается священной датой.
Путь в Россию для семьи оказался неблизким из-за очередей. На пропускном пункте «Нарва — Ивангород» со стороны Эстонии зафиксировано значительное скопление людей, а время ожидания, по оценкам собеседницы агентства, составило около двух-трех часов. В Северо-Западном таможенном управлении ранее также сообщали о скоплении на подходах к КПП, что подтверждает высокую активность желающих попасть в Российскую Федерацию в преддверии праздника.
Гостья из Прибалтики поделилась планами на предстоящий день, отметив, что 9 Мая будет насыщенным. «Будем отмечать День Победы. Съездим к памятникам, на концерт сходим», — рассказала женщина. Особый интерес вызывает тот факт, что главное культурное событие региона, концерт «Берега Победы», будет проходить у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, и его программу будет видно и слышно одновременно на двух берегах реки — как российской, так и эстонской стороне.
Поездка происходит в канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и, несмотря на логистические сложности, желание людей сохранить историческую память и провести праздник с родными оказывается сильнее. Стоит добавить, что гостиницы в Ивангороде уже полностью заполнены, что говорит о высоком интересе к мероприятию не только со стороны жителей Ленинградской области, но и со стороны зарубежных гостей, таких как семья из Нарвы.
