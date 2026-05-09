Семье из Эстонии удалось въехать в Россию, чтобы отметить День Победы

Жительница эстонского города Нарва, расположенного прямо напротив российской границы, приняла решение отметить День Победы не у себя дома, а в России вместе с близкими. В разговоре с корреспондентом РИА Новости женщина рассказала, что приехала в Ивангород вместе с мужем и детьми, несмотря на существенные трудности на границе. По ее словам, главной целью поездки стало желание почтить память предков и разделить атмосферу праздника с теми, для кого 9 Мая остается священной датой.