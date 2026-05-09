В Хабаровске пожарные и спасатели работают на острове Кабельном

Возгорание сухой растительности произошло на острове Кабельном в Хабаровске. — сообщает MAX-канал мэрии города.
Для ликвидации пожара на место направили дежурную группу спасателей и сотрудников МЧС. Всего в работе задействованы 20 человек и четыре единицы техники. Специалисты продолжают контролировать распространение огня и обстановку на территории острова.
О текущей ситуации с места происшествия докладывает начальник городского управления ГО и ЧС Андрей Колчин. По его словам, сейчас на острове работает группировка МЧС России и городские спасатели.
Особое внимание власти обращают на пал сухой травы, который с наступлением тёплой и ветреной погоды остаётся одной из главных причин природных возгораний. Даже небольшой очаг огня в таких условиях способен быстро распространиться по открытой территории и создать угрозу инфраструктуре и людям.
«Просьба не жечь траву, потому что это приводит к серьёзным последствиям», — обратился к хабаровчанам Андрей Колчин.
Ситуация остаётся на контроле городских служб.