Николай Лукашенко вместе отцом приехал на парад в Москве

На трибуне он сидит по правую руку от отца недалеко от президента России Владимира Путина. Стоит отметить, что Лукашенко и Путин вместе приехали на парад Победы.
Президент Беларуси прибыл в российскую столицу с визитов в пятницу. В программе его визита не только участие в торжествах 9 мая. Вечером в пятницу он встретился с российским коллегой. Лукашенко и Путин обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия.
Белорусский лидер выступил с жесткой критикой в адрес некоторых стран-соседей, которые, по его словам, «бросили под ноги» память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
Лукашенко особо подчеркнул, что День Победы — это «наше великое достояние» россиян, белорусов и всех республик бывшего Советского Союза.