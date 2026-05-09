В Волгограде отмечают День Победы

Жители Волгоградской области вместе со всеми россиянами отмечают 9 мая День Победы. В Волгограде с самого утра жители и гости региона поднимаются на Мамаев курган, чтобы отдать дань памяти воинам и труженикам тыла — всем, кто внес вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Вместе с ветеранами и бойцами СВО на главную высоту России поднялся губернатор Андрей Бочаров. Цветы и венки к Вечному огню, могилам маршала Советского Союза Василия Чуйкова, Неизвестного солдата и малой братской могиле возложили также руководители силовых ведомств правоохранительных и надзорных структур, представителями власти и религиозных организаций, общественники, молодежь.
Глава региона также посетил молебен в храме Всех Святых на Мамаевом кургане и поставил свечи.
Торжественные и памятные мероприятия проходят в этот день во всех муниципалитетах Волгоградской области. В Волгограде на площади Павших Борцов в эти минуты проходит военный парад. В числе ключевых мероприятий, посвящённых 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, — патриотическая акция «Свет Великой Победы». В 2026 году, благодаря прямой трансляции в Дзен, её смогли увидеть миллионы людей в разных уголках мира.
