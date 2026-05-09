В Волгограде с 12 мая начнутся массовые отключения воды

В Волгограде с 12 мая 2026 года начнутся массовые отключения воды. Без горячего водоснабжения временно останутся жители сразу шести районов — Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского.
График уже опубликовали в «Концессиях водоснабжения». Для разных домов даты и время отключений будут отличаться. Жителям советуют заранее проверить адреса в опубликованных списках.
Кроме того, в трех районах города ожидается отключение холодной воды. Подачу ресурса остановят с 00:00 15 мая до 12:00 17 мая. В это время специалисты будут проводить плановые работы на сетях и объектах водопроводно-канализационного хозяйства.
Какие именно дома попадут под отключения, можно узнать в графике, опубликованном ресурсоснабжающей организацией.
