В Красноярске прошли митинг и парад в честь Дня Победы

КРАСНОЯРСК, 9 мая — РИА Новости. Торжественный митинг у Мемориала Победы и парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, праздничные мероприятия открылись торжественным митингом у Мемориала Победы. Почётными гостями стали фронтовики, труженики тыла, дети войны, участники СВО.
«Борьба с фашизмом доказала, что сила нашего народа — в единстве. Подвиги дедов и прадедов на передовой и в тылу всегда будут нравственным ориентиром для каждой семьи… Низкий поклон каждому ветерану за ваше мужество, мир, который вы нам подарили, ту энергию, которую вы передаёте детям. Сегодня на передовой воины-сибиряки продолжают дело дедов и прадедов, вновь сражаются с фашизмом. Мы точно знаем, что в них живёт дух победителей», — обратился к присутствующим губернатор края Михаил Котюков.
В церемонии возложения венков и цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, федеральных структур, ветеранских, общественных и молодёжных организаций, религиозных конфессий, военнослужащие, курсанты, поисковики, волонтёры, жители Красноярского края.
Память павших земляков красноярцы почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.
В 12.00 (8.00 мск) на правобережье Красноярска состоялось праздничное шествие в честь Дня Победы. Перед его началом прошел праздничный концерт. После чего по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» торжественным маршем прошли представители воинских частей, силовых подразделений, курсантов вузов и кадеты.
Также в Красноярске состоится акция «Бессмертный полк». После чего празднования продолжатся на площадках в разных частях города. В 20.00 (16.00 мск) пройдет большой праздничный концерт на площади Мира. Завершится праздничным салютом.