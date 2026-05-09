В Красноярске прошли митинг и парад в честь Дня Победы

«Борьба с фашизмом доказала, что сила нашего народа — в единстве. Подвиги дедов и прадедов на передовой и в тылу всегда будут нравственным ориентиром для каждой семьи… Низкий поклон каждому ветерану за ваше мужество, мир, который вы нам подарили, ту энергию, которую вы передаёте детям. Сегодня на передовой воины-сибиряки продолжают дело дедов и прадедов, вновь сражаются с фашизмом. Мы точно знаем, что в них живёт дух победителей», — обратился к присутствующим губернатор края Михаил Котюков.