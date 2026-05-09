Путин получил письмо от ветерана Великой Отечественной войны на параде

Ветеран передал президенту России Владимиру Путину письмо на параде Победы на Красной площади. Этот момент запечатлела камера, которая ведет прямую трансляцию мероприятия.
Путин, занимая свое место на трибуне рядом с ветеранами, поприветствовал всех присутствующих. Один из ветеранов вручил ему конверт. Президент положил его во внутренний карман куртки. Что написано в послании, неизвестно.
Напомним, глава России планирует выступить с речью на параде Победы в Москве. Ее без преувеличения ждет весь мир. Ведь послание от президента с каждым годом становится все масштабнее. Также уже отмечалось, что парад в Москве пройдет без прохода техники по брусчатке, однако остальная программа осталась без изменений.
