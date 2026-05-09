Красноярцы возложили цветы к Вечному огню в честь 81-й годовщины Победы

В Красноярске мероприятия ко Дню Победы начались с митинга у Мемориала Победы, где собрались ветераны, представители власти и жители. Об этом пишут на сайте регионального правительства.
— Борьба с фашизмом доказала, что сила нашего народа — в единстве. Сегодня наши школьники, добровольцы, волонтёры продолжают искать имена неизвестных солдат, возвращать домой героев-защитников. Низкий поклон каждому ветерану за мужество, подаренный мир, энергию, которую передаёте детям. Сегодня на передовой воины-сибиряки продолжают дело дедов и прадедов. Они вновь сражаются с фашизмом. Мы точно знаем, что в них живёт дух победителей, а значит, Победа обязательно будет за нами, — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В митинге также приняли участие председатель красноярской организации пенсионеров и инвалидов «Блокадник» Валентина Антонова и ветеран СВО Алексей Казанцев, которые обратились к собравшимся с напутственным словом. Митрополит Красноярский и Ачинский Никита поздравил всех с Днём Победы, подчеркнув важность памяти о погибших.
В церемонии возложения венков и цветов участвовали представители власти, ветеранских и молодёжных организаций, военнослужащие и курсанты. Память павших была почтена минутой молчания и троекратным оружейным залпом, что стало символом уважения и благодарности к тем, кто сражался за свободу.