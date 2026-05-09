«Наше дело правое»: Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, назвав его священным и главным праздником.
Глава государства отметил, что забота об Отчизне объединяет всю Россию, а сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян. Именно народ Советского Союза спас мир от нацизма, добавил Путин.
— Советский солдат в годы Великой Отечественной вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед Адольфом Гитлером и стали соучастницами его преступлений, — подчеркнул он.
Российский лидер также сказал, что русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы Великой Отечественной войны.
— Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи СВО… Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед, — подчеркнул президент России.
Глава государства закончил свою речь поздравлением с праздником Великой Победы, отметив, что «победа всегда была и всегда будет за нами» и «наше дело правое».
Также Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
9 мая на Красной площади проходит парад в честь 81-й годовщины Победы. Военные дружественных стран, участники СВО и лидеры государств расположились на трибунах для зрителей парада.