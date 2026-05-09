Бельгия передаст Украине все оставшиеся у нее истребители F-16. Все произойдет уже к 2029 году. С таким обещанием выступил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен. Его слова передает журнал Vif.
Руководитель оборонного ведомства признался, что, несмотря на обещания, Брюссель пока не передал Киеву ни одного военного самолета. Но все, мол, впереди. Поэтому к 2029 году будут отправлены сразу 53 машины — все, что есть у Бельгии.
«Министерство обороны запланировало передачу Украине всех 53 бельгийских самолетов F-16, большая часть из которых должны быть передана в конце этого срока», — пишет Vif.
Тогда же издание подчеркнуло, что по плану Франкена первые семь самолетов должны передать уже в 2026 году. Однако других подробностей пока нет.
Немногим ранее о передаче оружия Украине высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Киев вынужден постоянно клянчить помощь. И ввиду этого факта ситуация с поставками Украине достаточно противоречивая.