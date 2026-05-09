Влада Табола стала победительницей первого сезона проекта «Фактор.by. Дети»

Влада Табола из Барановичей стала победительницей первого сезона музыкального телешоу «Фактор.by. Дети». Подробности сообщает «Мiнская праўда».
Суперфинал состоялся в пятницу, 8 мая. В него вышли восемь участников: Виктория Бадытчик, Захар Гордей (подопечные популярного исполнителя Nkeeei), Надежда Сподабаева, Таисия Бодяко, Кирилл Усов (подопечные Алексея Воробьева), Дамир Забиев (участник команды российской певицы Зара), Влада Табола и Маргарита Зингман (участницы команды белорусской певицы, представительницы Беларуси на конкурсе «Интервидение» Насти Кравченко). Суперфиналисты в сопровождении президентского оркестра Беларуси исполнили любимые песни.
Первый сезон телешоу выиграла Влада Табола, исполнившая в суперфинале лирическую композицию из репертуара Севары Назархан «Там нет меня». Победительница всего лишь на 48 зрительских голосов опередила Дамира Набиева, который занял второе место. На третьем месте оказалась Виктория Бадытчик.
Победитель музыкального телешоу получит домашнюю студию звукозаписи профессионального уровня, на которой сможет записать свои первые композиции. Все суперфиналисты также получили подарки от партнеров проекта.
