Песков: Попыток срыва празднования Дня Победы не было

8 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Он отметил, что режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».