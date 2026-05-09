Песков: Попыток срыва празднования Дня Победы не было

Попыток срыва празднования Дня Победы в субботу, 9 мая, не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Ничего не пытались, все хорошо, — сказал официальный представитель Кремля, его слова цитирует РИА Новости.
8 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Он отметил, что режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».
Президент Украины Владимир Зеленский режим прекращения огня и обмен пленными между Москвой и Киевым состоятся. По его словам, при посредничестве Вашингтона стороны поддержали договоренности, а Украина отказалась от идеи нанесения ударов по Москве 9 мая.
8 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона согласилась поддержать инициативу Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до понедельника, 11 мая.
Ночью 8 мая начало действовать двухдневное перемирие, о котором ранее объявило Министерство обороны России. Представители ведомства потребовали от Украины присоединиться к режиму прекращения огня, угрожая в противном случае нанести удар по Киеву. ВСУ это требование проигнорировали.