Про воронежского 101-летнего ветерана с помощью ИИ сняли короткометражку

Николай Борисов родился во Владимирской области. 14 октября 1942 года его призвали на Великую Отечественную войну. Будущий герой отучился в Горьковском танковом училище. На войне лично подбил десять танков, за что получил четыре ордена. Был тяжёло ранен, но выкарабкался.