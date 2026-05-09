Про воронежского 101-летнего ветерана с помощью ИИ сняли короткометражку

Николай Борисов и по сей день работает в Совете ветеранов Центрального района Воронежа.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже про 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Борисова сняли короткометражный фильм. Его опубликовал в мессенджере МАКС губернатор Александр Гусев.

Николай Борисов родился во Владимирской области. 14 октября 1942 года его призвали на Великую Отечественную войну. Будущий герой отучился в Горьковском танковом училище. На войне лично подбил десять танков, за что получил четыре ордена. Был тяжёло ранен, но выкарабкался.

Всего Николай Николаевич 40 лет прослужил в вооружённых силах, причём в трёх частях: 17 лет — в Наро-Фоминске, ещё 17 — в Нижнем Новгороде и семь — в группе советских войск Германии.

Ветеран побывал на 19 парадах на Красной площади. А свой 16-й парад в Воронеже прошёл на танке.

«Низкий поклон вам, Николай Николаевич, и всем ветеранам, за мужество, стойкость и всё, что вы сделали для будущего нашей страны», — написал в соцсетях Александр Гусев.