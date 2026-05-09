Глава Самарской области возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

В Самарской области сегодня, 9 мая, состоялись торжественные мероприятия. Они посвящены Победе в Великой Отечественной войне. Глава региона Вячеслав Федорищев возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».
«С бесконечной благодарностью в сердце к Героям Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, какой неимоверной ценой досталась Победа. Вечная слава Героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Родины», — сказал губернатор.
В торжественном мероприятии также приняли участие Герои РФ Денис Портнягин и Максим Девятов, члены регионального правительства, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, руководители силовых структур.
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.