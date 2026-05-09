Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
— Именно народ Советского Союза спас мир от нацизма. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа… Объявляется минута молчания, — сказал российский лидер.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов принял доклад о готовности к параду Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После этого Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, назвав его священным и главным праздником.
Парад в честь 81-й годовщины Победы начался на Красной площади. Военные дружественных стран расположились на трибунах для зрителей парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Незадолго до этого пешие парадные расчеты выдвинулись к Кремлю. На опубликованных в Сети кадрах показано, как расчеты маршируют в сторону Красной площади. Кто примет участие в военном параде, узнала «Вечерняя Москва».
8 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меры по обеспечению безопасности на День Победы в России являются приоритетом.
Ранее стало известно, что участники специальной военной операции снова пройдут торжественным маршем по брусчатке на Красной площади в рамках парада Победы.