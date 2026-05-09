Лукашенко приехал на парад Победы в Москву с сыном Николаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем посетили парад Победы на Красной площади. Об этом пишет ТАСС.
Лидер Союзного государства является почетным гостем праздника. Он каждый год приезжает в Москву, чтобы почтить память павших советских воинов за общую Победу.
Лидеры из семи иностранных государств посетили парад Победы на Красной площади. Причем многие из них изъявили собственное желание посетить Парад, без приглашения.
