Путин назвал День Победы священным и главным праздником для России

«Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга — защищать интересы и будущее Родины. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории и истинных героев для нас — дело чести», — сказал Путин в ходе выступления на параде Победы.
Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир, положил конец беспощадному злу, а также вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией.
До выступления главы государства парад принял министр обороны РФ Андрей Белоусов. В то же время командует прохождением парадных расчетов главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.
Во время торжественного мероприятия по Красной площади пройдут пешие парадные расчеты военнослужащих военных учебных заведений Вооруженных сил России. Кроме того, ожидается пролет над Красной площадью пилотажных авиагрупп.