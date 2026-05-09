«Забота об Отчизне объединяет всю страну»: Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, выступив с обращением к военнослужащим, ветеранам и гражданам страны. В своей речи он подчеркнул значение праздника как «священного, светлого и самого главного» для российского народа.
Путин обратился к сержантам, офицерам, генералам, участникам специальной военной операции и гостям мероприятия, отметив, что День Победы объединяет страну чувством гордости, любви к Родине и благодарности поколению победителей Великой Отечественной войны.
«Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну. Есть народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героев для нас — дело чести», — заявил глава государства.
Президент также отметил важность защиты интересов и будущего страны, подчеркнув необходимость сохранения исторической памяти и уважения к наследию солдат Победы.
