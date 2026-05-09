Легендарный адмирал и создатель подлодок: Life.ru узнал, кто смотрит парад с Путиным

Парад Победы на Красной площади стартовал в 10 утра. В этом году шествие проходит без военной техники из-за угроз со стороны Украины. Накануне Москва и Киев договорились о трёхдневном перемирии. Владимир Путин выступит с речью, которую в Кремле назвали очень важной.