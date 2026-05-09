Легендарный адмирал и создатель подлодок: Life.ru узнал, кто смотрит парад с Путиным

На Параде Победы рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибуне сидит ветеран Великой Отечественной, адмирал в отставке Свет Саввич Турунов. Ему 100 лет.

Источник: Life.ru

Владимир Путин приветствует ветеранов и гостей на трибуне Парада Победы. Видео © Life.ru.

Турунов родился в Ленинграде, воевал на Ленинградском и 4-м Украинском фронтах, освобождал Польшу и Чехословакию. В марте 1945 года был тяжело ранен в обе ноги и грудь, День Победы встретил в госпитале.

После войны окончил Высшее военно-морское инженерное училище, работал на Обуховском заводе, участвовал в проектировании атомных подводных лодок и ледокола «Ленин». Более 30 лет занимал высокие должности в оборонной промышленности и ЦК КПСС, был помощником министров обороны СССР.

Ветеран награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями. Сейчас Турунов — член «Клуба адмиралов» и ведёт активную общественную работу.

Парад Победы на Красной площади стартовал в 10 утра. В этом году шествие проходит без военной техники из-за угроз со стороны Украины. Накануне Москва и Киев договорились о трёхдневном перемирии. Владимир Путин выступит с речью, которую в Кремле назвали очень важной.

