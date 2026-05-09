Путин объявил минуту молчания в память о героях

В Москве на Красной площади проходит Парад Победы. Выступает глава России Владимир Путин. Он поздравил россиян со священным праздником и объявил минуту молчания.
«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей: объявляется минута молчания», — заявил Путин во время своего выступления.
После минуты молчания Путин продолжил свою речь. Также был показан видеоролик с кадрами из зоны СВО. В том числе был показан лазерный комплекс «Пересвет», который применяется в российскими военными в специальной военной операции.
