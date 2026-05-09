Судьбу России вершат люди, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Как бы ни менялась техника ведения боя, судьбу России вершат люди, все ее граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Как бы ни менялась техника и способы ведения боя, неизменным остается главное — судьбу страны завершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», — сказал российский лидер, выступая на параде в честь Дня Победы.
