Путин: Гитлеровцы планировали геноцид в СССР, но не учли дух советского народа

Гитлеровцы планировали проведение геноцида всех наций Советского союза. Однако они не учли русский характер и силу духа народа СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На тему событий во времена Великой Отечественной войны глава государства высказался непосредственно на параде Победы в Москве. Тот традиционно состоялся 9 мая. И там российский лидер подчеркнул, что при планировании уничтожении народа СССР гитлеровцы забыли о важных факторах.
В частности, они не учитывали русский характер и силу советского народа. Именно они, отметил Владимир Путин, с особой мощью проявляются в трудные времена.
«Эти качества с особой мощью проявляются самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — сказал Путин.
Тогда же президент РФ высказался о подвиге народа СССР. Он отметил, что именно Советский союз вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед Третьим Рейхом.
