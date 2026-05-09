Бессменный караул: как в Ростове 51 год работает Пост № 1

Вот уже 51 год, начиная с 9 мая 1975-го, в Ростове-на-Дону школьники несут почетный караул на Посту № 1 у Вечного огня мемориала «Павшим воинам».
К вахте допускаются только учащиеся старших классов. После прохождения строевой подготовки и инструктажа юнармейцам выдают охолощенные автоматы Калашникова и форму. В первый день, во время мемориального часа, принимается торжественная клятва.
Служба, с учетом возраста часовых и соответствующей адаптацией, налажена по армейским канонам. Проводятся инструктажи, строевые смотры, организовано дежурство, выпускаются Боевые листки. Смена часовых у мемориала происходит каждые 15−20 минут.
Кроме того, с ребятами проводятся углубленные уроки по истории Великой Отечественной войны и Донского края, встречи с ветеранами СВО и военнослужащими.
Время работы Поста № 1 — с 8:00 до 16:00 ежедневно, кроме каникул. После окончания службы выдается почетная грамота.
С момента открытия Поста № 1 служба на нем не прекращалась ни на один день. В 90-е годы его несколько раз собирались закрыть, но совместными усилиями ветеранов, детско-юношеских организаций и Героя Советского Союза Николая Архипова этого удалось избежать. За полвека через почетный караул прошло более 140 тысяч школьников Ростова-на-Дону.