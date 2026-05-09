Бессменный караул: как в Ростове 51 год работает Пост № 1

С момента открытия Поста № 1 служба на нем не прекращалась ни на один день. В 90-е годы его несколько раз собирались закрыть, но совместными усилиями ветеранов, детско-юношеских организаций и Героя Советского Союза Николая Архипова этого удалось избежать. За полвека через почетный караул прошло более 140 тысяч школьников Ростова-на-Дону.