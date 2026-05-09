В Хабаровске прошёл парад в честь 81 й годовщины Победы

Сегодня в Хабаровске прошёл военный парад, приуроченный к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось на площади имени Ленина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Почётными гостями стали ветераны ВОВ, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны силовых структур и Восточного военного округа. Командовал парадом врио командующего войсками ВВО генерал лейтенант Михаил Носулев.
Губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей и гостей края с годовщиной Победы. В своей речи он подчеркнул вклад дальневосточников: за годы войны с востока страны на фронт направили 23 дивизии и 19 бригад. Глава региона также отметил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и именно единству народа мир обязан Победой.
Среди участников марша — парадные расчёты ВВО, сводная рота участников СВО, представители силовых структур, спасатели, курсанты, кадеты, юнармейцы, воспитанники центра «Воин» и ученики школы МЧС, а также казаки. Всего в марше прошли более 2 600 человек.
Программа завершилась плац концертом роты почётного караула и выступлениями ансамбля песни и пляски ВВО. На территории края предприятия продолжают работать под девизом «Всё для фронта — всё для Победы»: выпускают беспилотники, ремонтируют технику, производят экипировку для участников СВО. Шесть школ края и два молодёжных спортивных клуба носят имена участников СВО, а 11 Героев России увековечены на Обелиске Славы в Хабаровске.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru