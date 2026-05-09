Путин назвал преданность Родине высшей правотой

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Преданность родине — высшая правота, которая способна сплотить миллионы граждан, это доказал подвиг народа СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в субботу.
«Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — сказал глава государства в ходе парада.
