Нацисты вероломно напали на СССР, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нацисты вероломно напали на СССР, хотели истребить и поработить его многонациональный народ, заявил президент России Владимир Путин.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
«Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза», — сказал Путин в ходе парада.
Онлайн-репортаж о параде на Красной площади читайте на сайте ria.ru.