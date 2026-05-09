Жительница Красноярского края 23 года жила без документов из-за убеждений родителей

Жительнице Назарово пришлось доказывать факт своего рождения в суде. Как рассказали в Назаровском городском суде, женщина появилась на свет в 2003 году в отдаленной деревне Туруханского района Красноярского края.
Роды проходили дома, медицинского свидетельства не составляли, актовую запись тоже не делали. Деревня, где жила женщина, находится в труднодоступной местности и не имеет официального статуса. Из-за разливов рек связь с ней сильно ограничена, ни больницы, ни школы там нет. Детский сад и школу заявитель не посещала.
Из-за отсутствия актовой записи у нее нет свидетельства о рождении, паспорта, медицинского полиса и других документов.
Единственный письменный документ, который на нее составили с рождения, — медицинская карта в Вороговской амбулатории. По словам женщины, родители по религиозным убеждениям не регистрировали рождение ни ее, ни ее братьев и сестер.
Получить свидетельство во внесудебном порядке не получилось. Суд изучил медицинские документы, показания свидетелей и удовлетворил требования женщины. Теперь она сможет получить удостоверение личности и реализовать свои права. Решение пока не вступило в законную силу.
