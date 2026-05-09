Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярского края 23 года жила без документов из-за убеждений родителей

Жительнице Назарово пришлось доказывать факт своего рождения в суде. Родители по религиозным убеждениям не зарегистрировали ни ее, ни братьев и сестер.

Жительнице Назарово пришлось доказывать факт своего рождения в суде. Как рассказали в Назаровском городском суде, женщина появилась на свет в 2003 году в отдаленной деревне Туруханского района Красноярского края.

Роды проходили дома, медицинского свидетельства не составляли, актовую запись тоже не делали. Деревня, где жила женщина, находится в труднодоступной местности и не имеет официального статуса. Из-за разливов рек связь с ней сильно ограничена, ни больницы, ни школы там нет. Детский сад и школу заявитель не посещала.

Из-за отсутствия актовой записи у нее нет свидетельства о рождении, паспорта, медицинского полиса и других документов.

Единственный письменный документ, который на нее составили с рождения, — медицинская карта в Вороговской амбулатории. По словам женщины, родители по религиозным убеждениям не регистрировали рождение ни ее, ни ее братьев и сестер.

Получить свидетельство во внесудебном порядке не получилось. Суд изучил медицинские документы, показания свидетелей и удовлетворил требования женщины. Теперь она сможет получить удостоверение личности и реализовать свои права. Решение пока не вступило в законную силу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.