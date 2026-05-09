На Куюмбинском месторождении открылся мемориал в честь Великой Победы

Сотрудники предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаза» (нефтедобывающий актив компании «Роснефть») приняли участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием стало открытие памятного мемориала на Куюмбинском месторождении — одном из самых удалённых нефтепромыслов Красноярского края. Инициатива создания памятного объекта принадлежит самим нефтяникам. Мемориал был полностью разработан и изготовлен силами сотрудников предприятия. В свободное от работы время специалисты создавали элементы композиции, занимались проектированием, сварочными работами и монтажом конструкции. Так нефтяники решили увековечить память о героях Великой Отечественной войны даже в тысячах километров от крупных городов. Торжественное открытие мемориала прошло в формате памятного митинга. Участники почтили память воинов-освободителей и тружеников тыла минутой молчания и возложили к мемориалу живые цветы. Даже находясь на вахте, вдали от крупных праздничных мероприятий мы чувствуем причастность к всенародному событию. Для нас важно встретить День Победы так же торжественно, как и везде в России, — поделилась эмоциями ведущий инженер Любовь Бритулина. За пределами нефтепромысла нефтяники принимают участие в различных праздничных мероприятиях, в том числе в акции «Бессмертный полк». Причём память о героях чтят не только в городах, где проходят многолюдные шествия. Так, накануне Дня Победы один из работников предприятия поднялся на вершину Эльбруса с фотографиями своих близких — героев Великой Отечественной войны, посвятив восхождение Дню Победы. Как известно, на склонах Эльбруса, в годы войны шли ожесточенные бои за Кавказ. Здесь советские солдаты проявляли невероятное мужество, защищая стратегические высоты и путь к нефтяным месторождениям страны. Эльбрус стал символом стойкости и несгибаемой воли народа-победителя. Также в преддверии Дня Победы сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаза» приняли участие в общегородском субботнике по уборке захоронений известных красноярцев и участников Великой Отечественной войны на территории Троицкого некрополя. Активисты помогли привести в порядок территорию: убрали мусор и прошлогоднюю листву, очистили дорожки и благоустроили мемориальные участки. Именно на Троицком некрополе находится братская могила военных летчиков — участников ВОВ, похороненных госпиталями города в сороковые. Покоятся здесь и другие воины Советской армии, умершие от ран в красноярских госпиталях. Кроме того, работники предприятия приняли участие в 60-й легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы. Традиционный забег считается одним из старейших спортивных проектов Красноярска, и нефтяники ежегодно выходят на старт соревнований. Масштабные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы, проходят на предприятиях «Роснефти» по всей стране. Сотрудники компании участвуют в федеральных акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» «Свеча памяти», «Диктант Победы», благоустраивают воинские мемориалы и захоронения, проводят патриотические и волонтёрские акции, организуют тематические выставки, встречи с ветеранами и уроки памяти для молодёжи. В регионах присутствия компании проходят автопробеги, спортивные мероприятия, концерты и памятные митинги. «Роснефть» вносит значимый вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Память о подвиге ветеранов, мужестве фронтовиков и самоотверженном труде тружеников тыла остаётся важнейшей частью корпоративной культуры компании и служит примером для нынешних и будущих поколений.