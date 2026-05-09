Кто стал победителем всероссийского конкурса проектов «Наука на Волге»?

Старшеклассники из Волгоградской области собрали почти треть всех золотых наград.
11 золотых медалей и 27 призовых мест завоевали волгоградские школьники на всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ «Наука на Волге».
В нём приняли участие больше двухсот старшеклассников из 35 российских регионов России. Они представили научные работы по биологии, агротехнологии, математике, географии, информатике, химии, физике.
Среди победителей из Волгоградской области — ученики школы № 14 г. Волжского, гимназии Краснослободска, гимназии № 1 Волгограда, школ № 96, 110 и 57 Волгограда, Ольховской средней школы.