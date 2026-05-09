В Новороссийске 225 Екатерин установили рекорд по исполнению «Катюши»

В городе-герое Новороссийске ко Дню Победы решили установить необычный рекорд. Сразу 225 девочек, девушек и женщин по имени Екатерина на борту крейсера боевой славы «Михаил Кутузов» спели легендарную Катюшу. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Источник: Российская газета

В исполнении песни участвовали только жительницы города. К хору присоединились участницы масштабного флешмоба «100 Катюш поют песню “Катюша”, который стартовал в Красноярске и охватил всю страну.

«Для города-героя, где каждая пядь земли пропитана подвигом, исполнение “Катюши” — это не просто песня. Это дань уважения поколению победителей, напоминание о несгибаемой силе духа и единстве, которые помогли преодолеть все испытания. Слова песни, полные любви и заботы о Родине, остаются такими же важными и сегодня», — отметил Кравченко.

В итоге Новороссийск по количеству участниц во флешмобе обошел все другие города России.