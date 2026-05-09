В 6 населенных пунктов Нижегородской области провели интернет

Жители шести населенных пунктов Володарского округа Нижегородской области получили доступ к высокоскоростному интернету при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Стабильная связь появилась в поселках Голышево, Красная Горка, Охлопково, Старая Сейма, Щелканово и деревне Седельниково. Всего доступ в интернет получили жители более 300 домов.
«Жители этих деревень в ноябре прошлого года обратились на прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с просьбой подключить их дома к высокоскоростному фиксированному интернету. Мы проработали это обращение вместе с операторами связи, определив тех из них, кто имеет возможность предоставить необходимые услуги жителям Володарского округа. Возможность подключения зависела от наличия должной инфраструктуры поблизости — ею располагали два оператора», — рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Дмитрий Осипов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.